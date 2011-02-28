СБУ обвиняет БЮТ в спланированной провокации

Служба безопасности Украины называет очередной спланированной провокацией обвинения «БЮТ-Батькивщины» в якобы незаконных действиях сотрудников СБУ возле офиса этой политической силы по улице Туровской в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, Служба безопасности Украины завершила проверку заявлений, распространенных 18 февраля представителями «БЮТ-Батькивщины».

«Несмотря на то, что Служба безопасности Украины неоднократно обращалась к руководству БЮТ предоставить свидетельства очевидцев «событий» и записи видеонаблюдения охраны партийного офиса, мы так и не получили никаких материалов в подтверждение их заявлений», - говорится в сообщении.

«Таким образом, обвинение партийных функционеров БЮТ в адрес СБУ является очередной спланированной провокацией, к которым не первый раз прибегает эта политическая сила. Надеемся, что представители СМИ в дальнейшем с осторожностью будут относиться к каким-либо заявлениям этой партии», - заявили в пресс-центре СБУ.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля на заседании Верховной Рады первый заместитель председателя фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что «фракция получила информацию о том, что со стороны СБУ готовятся провокации относительно партийного офиса политической партии «Батькивщина», и сейчас спецподразделение «Альфа» вместе со следователями и сотрудниками СБУ подъезжают уже к Туровской, чтобы брать его штурмом».

После этого лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО в Twitter написала, что СБУ проводит обыск и изъятие центрального партийного сервера в офисе партии.

Позже Ю.ТИМОШЕНКО в Twitter написала, что СБУ отказалась от намерения провести обыск в киевском офисе партии из-за огласки, которую получила эта информация.

Народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Андрей ШКИЛЬ заявил газете «КоммерсантЪ-Украина», что партия «Батькивщина» имеет в своем распоряжении видеозаписи, которые подтверждают посещение представителями СБУ центрального офиса партии в Киеве. "У нас есть все данные: фамилия, имя, отчество, звание начальника отдела, который руководил этой операцией, есть видео, на котором также зафиксированы номера машин", - сказал он. Вместе с тем, по словам депутата, с просьбой предоставить эту информацию для проведения проверки с СБУ "никто официально не обращался".

Служба безопасности Украины выступила с требованием к “Батькивщине” безотлагательно предоставить все материалы относительно событий 18 февраля в офисе партии на Туровской.