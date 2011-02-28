Азарову подсказывают, как легализовать зарплаты

Снизив налоговую нагрузку на зарплату, правительство добьется ее легализации, заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, в интервью информационно-аналитическому сайту «ОстроВ».

По ее мнению, люди должны чувствовать, что их вклад в бюджет не разворовывается чиновниками, а используется максимально рационально.

Как отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, людей сегодня больше всего возмущает неэффективное расходование средств государственного бюджета. «До тех пор, пока у нас бюджеты будут распределяться вручную, по принципу - «кто делит, тому все и достается», представители бизнеса будут очень неохотно платить налоги. Люди должны чувствовать, что их вклад в бюджет не разворовывается чиновниками, а используется максимально рационально», - считает депутат.

Глава парламентского комитета напомнила, что в госбюджете на 2011 год на триста миллионов гривень увеличены расходы на содержание чиновников, около ста миллионов планируется потратить на перелеты высших должностных лиц, сорок миллионов дополнительно выделено на оздоровление депутатов. «Мы считаем, что это нерациональное использование государственных средств. При том, что потребительская корзина не пересматривалась десять лет, пенсия в стране выплачивается ниже прожиточного минимума. То, что сегодня предлагает вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО – увеличение страхового стажа, увеличение пенсионного возраста, отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам и т.д., - принесет экономию всего лишь в пять миллиардов средств Пенсионного фонда в год. При этом из-за действий власти только за два месяца Пенсионный фонд уже потерял пятую часть от этой суммы. Где же здесь логика?», - задает вопрос Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Еще одним примером нерациональной траты бюджетных средств политик считает пенсионную реформу. «Предложенная правительством модель реформой не является, потому что не меняет систему пенсионного обеспечения, не создает стимулы по наполнению Пенсионного фонда, и не дает людям гарантий в старости иметь достойную пенсию. В Украине семь миллионов человек не имеют официального трудоустройства, то есть, получают заработную плату неофициально и не платят с нее налоги. По оценкам экспертов, около сто двадцать миллиардов гривень зарплат находятся в тени, - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Это происходит потому, что налог на фонд заработной платы составляет в среднем 37% - это самый высокий показатель в Европе. Снизив налоговую нагрузку на зарплату, правительство может добиться ее легализации, а это – один из важнейших источников наполнения Пенсионного фонда».