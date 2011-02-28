Эксперт: за год правления нереально выполнить серьезные обещания

За год президентского правления нереально выполнить серьезные обещания.

Такое мнение выразил политолог Виктор Небоженко корреспонденту ГолосUA, комментируя заявления оппозиции, что за год своего президентства Виктор Янукович не выполнил ни одного предвыборного обещания.

“Года правления мало для того, чтобы выполнить серьезные обещания. Это — нереально”, - отметил он.

По словам эксперта, даже в развитых странах мира это невозможно сделать.

“Даже в таких странах, как Франция, Германия за такой срок с трудом выполняются обещания. Поэтому в этом случае нельзя обвинять Януковича”, - заметил Небоженко.

Эксперт также прибавил, что первый год правления Януковича принес момент разочарования.