Депутат сейма Литвы: в Европе не видят ясного выбора Украины

На состоявшемся в Одессе заседании «круглого» стола на тему: "Борьба Украины и Литвы за независимость до и после Второй мировой войны" председатель одесского братства ОУН-УПА Михаил ПЕРЕГИНЧУК задал вопрос: «За такое ли государство боролись украинские повстанцы, думали ли они, что после получения Независимости государством будут руководить криминалитет и потомки красных оккупантов?"

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе местные активисты Всеукраинского общества политических узников и репрессированных, общества «Просвита» и ВО «Свобода» организовали выставку "Антисоветское движение сопротивления в Украине и Литве в 1917-1962 годах».

Председатель облорганизации ВО "Свобода" П.КИРИЛЕНКО отметил, что "украинцы, прибалты и беларусы всегда были солидарны в борьбе против московского большевизма. Не завершилась эта борьба и до сих пор. Снова актуальная идея создания мощного союза стран Балтийско-Черноморской оси, который мог бы стать форпостом европейской цивилизации перед тотальным наступлением "Газпрома" и "Русского мира".

Между тем, сейма Литовской Республики, член комитета по иностранным делам Эгидиюс ВАРЕЙКИС, участвовавший в церемонии открытия, отметил, что политики стран-членов Евросоюза и НАТО не видят четкого желания Украины интегрироваться в европейское содружество свободных народов: «Разумеется, мы не можем этого навязывать против вашей воли. У нас есть такая концепция - «Propose but not impose» («Предлагай, но не навязывай»). Но трудно спорить о перспективах вступления Украины в Евросоюз и НАТО, потому что создается впечатление, что в Украины нет четкого понимания, какая геополитическая ориентация для нее лучше: нельзя же одной рукой играть в России, другой - в Брюсселе».