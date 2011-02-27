Герман: политические преследования не красят Украину

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН считает, что политические преследования не красят Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГЕРМАН заявила в пятницу вечером в эфире программы Шустер-Live на Первом национальном телеканале.

Отвечая на соответствующий вопрос народного депутата Вячеслава КИРИЛЕНКО, А.ГЕРМАН сказала: «Вы спросили, красит ли это (политические преследования - УНИАН) страну. Нет, не красят, так же, как не красило это страну в 2005 году, когда ровно в такой же ситуации, как сегодня ЛУЦЕНКО, в клетке, за решеткой ни за что сидел Борис КОЛЕСНИКОВ».

Отвечая на реплику В.КИРИЛЕНКО, что тот факт, что бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сейчас находится в тюрьме, является местью, А.ГЕРМАН отметила: «Кто тогда вам давал какие-то указания (по поводу ареста - УНИАН) – скажите мне. Чтобы сажать ни за что КОЛЕСНИКОВА, у которого был маленький ребенок. Его забрали из дома, посадили в клетку на четыре месяца, так же были суды, так же потом выпустили и сказали что ничего никто не доказал. До сих пор никто не извинился и тот же ЛУЦЕНКО, который его сажал не извинился перед ним».

«Я не считаю, что если кто-то сидит в тюрьме это красит власть, или красит оппозицию. Мы имеем суды, если суд, так же, как он КОЛЕСНИКОВА когда-то оправдал, оправдает ЛУЦЕНКО, ЛУЦЕНКО выйдет на свободу», - отметила заместитель главы Администрации Президента.