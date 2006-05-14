Из Харькова депортированы десять грузин

Пограничники, осуществляющие проверку документов пассажиров в аэропорту Харькова, не пропустили в Украину десятерых граждан Грузии.

Сегодня рейсом «Харьков-Батуми» они отправлены обратно на родину, передает Газета.ru.

Прибывшие рейсом из Батуми грузины, большинство из которых не говорят ни по-русски, ни по-украински, утверждали, что ехали в гости к родственникам. Но проверка показала - все 10 человек внесли в миграционные карточки несуществующие адреса, а при опросе так и не могли объяснить, куда и к кому они едут.