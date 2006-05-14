Плачков задекларировал доходы за 2005 год

Уволенный Верховной Радой с должности исполняющего обязанности министра топлива и энергетики Иван Плачков задекларировал 416 092 гривен 88 копеек дохода в 2005 году, сообщает Українські новини.

Такие данные опубликованы в газете "Урядовий кур"єр".

Плачков имеет в совместной собственности квартиру общей площадью 216,3 кв. м, земельный участок площадью 7 291 кв. м, жилой дом площадью 250 кв. м.

Кроме этого, на счету в отечественном банке у Плачкова 2,215 млн. гривен, номинальная стоимость приобретенных ценных бумаг составляет 19,981 тыс. гривен.

Совокупный доход других членов семьи Плачкова в 2005 составил 81,135 тыс. гривен, у членов семьи также есть квартира площадью 75,4 кв. м.

Корреспондент