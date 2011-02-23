БЮТ взялся за качество продуктов питания

Фракция «БЮТ–Батьківщина» обратилась к руководителям фракций в Верховной Раде Украины с предложение создать Временную специальную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам мониторинга и анализа законодательного обеспечения производства и поставок населению Украины качественных и безопасных продуктов питания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции “БЮТ-Батьківщина” в Верховной Раде Украины.

Как отмечается в сообщении, в последнее время в средствах массовой информации все чаще затрагивается тема реализации некачественных продуктов питания для населения Украины. Кроме того, фракции «Блок Юлии Тимошенко – «Батьківщина» массово поступают обращения граждан, в которых речь идет о том, что в результате потребления некачественных продуктов питания у граждан, особенно у детей, возникают тяжелые заболевания.

Председатель фракции «БЮТ-Батьківщина» Иван КИРИЛЕНКО убежден, что все фракции поддержат такую инициативу, и комиссия будет создана в кратчайшие сроки.

«По нашему глубокому убеждению, необходимо провести всесторонний и глубинный анализ законодательной базы, которая регулирует собственное производство, переработку, хранение, реализацию, а также импорт отдельных видов продовольствия. У нас сложилась ситуация, когда за продажу населению вредных для здоровья продуктов питания ответственности вообще никто не несет. Как следствие, сгущенка, которая содержит едва ли не весь набор опасных для здоровья веществ из таблицы Менделеева, - широко реализуется в торговой сети. В отдельных колбасных изделиях некоторых производителей тяжело найти натуральное мясо. Все больше и больше сетований на качество детских молочных продуктов и другое”, - заметил И.КИРИЛЕНКО.

Он добавил, что в связи с этим “БЮТ-Батьківщина” считает крайне необходимым пересмотреть существующую нормативную законодательную базу в этой сфере, существенно ее усовершенствовать, усилить ответственность за качество того, что потребляет нация, внедрить более высокие современные стандарты, в том числе предоставить приоритет органическому (экологически чистому) земледелию.