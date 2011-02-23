Азаров поручил готовить сотрудничество с "Польской левицей"

Премьер-министр Украины, председатель Партии регионов Николай АЗАРОВ поручил заместителю председателя ПР по вопросам иностранных дел Леониду КОЖАРЕ подготовить программу сотрудничества с польской социалистической партией «Польская левица».

Как передает корреспондент УНИАН, пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО сообщил журналистам, что такое поручение Н.АЗАРОВ дал Л.КОЖАРЕ сегодня в ходе встречи с депутатом Европарламента Мареком СИВЕЦОМ.

«Николай Янович поручил Леониду КОЖАРЕ подготовить программу сотрудничества с Польской левицей, поскольку обе стороны считают, что межпартийные отношения являются важной составляющей развития межгосударственных отношений», - сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО.