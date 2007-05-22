Янукович ищет выход, потому что впереди - дорога в никуда

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ настаивает на необходимости возвращения всех ветвей власти в Украине в правовое поле.

Об этом он сказал сегодня во время встречи с Президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы Рене ван дер ЛИНДЕНОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров.

В частности, по словам В.ЯНУКОВИЧА, “сейчас важнее всего найти такой выход из ситуации, который бы обеспечил нас в будущем от повторения политического кризиса”.

В этом контексте премьер выразил убеждение, что “мы должны сделать несколько вещей”. “Первое - если нет законных оснований для досрочных парламентских выборов, и мы будем принимать решение политическое, то обязательно необходимо одобрить пакет законов, которые будут гарантировать честные, свободные и прозрачные выборы”, - подчеркнул глава правительства.

“Сфальсифицированные выборы лишь ухудшат ситуацию, и мы не должны их допустить”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его убеждению, существенным шагом для начала процесса должно быть возвращение всех ветвей власти в правовое поле.

“Да, противостояние вредит и разделяет народ. Да, мы пытаемся его преодолеть. Но большой вопрос, стоит ли при этом подменять закон политической целесообразностью даже ради того, чтобы урегулировать ситуацию. Стоит ли создавать опасный прецедент, когда можно переступить через закон? Не заложим ли мы этим самым угрозу на будущее, когда каждый следующий лидер также будет стремиться подменять закон политической целесообразностью?”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Именно из этих соображений, по его словам, “мы ищем правовой выход из кризиса”.

“Мы должны принять целый ряд законов на случай, если нужно будет проводить досрочные выборы. Это принципиальная позиция - чтобы выборы были честными”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что рабочая группа наработала такой пакет. После его принятия нужно наработать изменения в Конституцию, вынести их на рассмотрение Конституционного Суда и потом принять в парламенте, сказал премьер.

“Мы должны обеспечить верховенство права. Иначе мы стелем себе дорогу в никуда”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в этом процессе очень важно, чтобы правительство обеспечило жизнедеятельность страны, чтобы “мы продолжали поднимать уровень жизни людей. Чтобы системные реформы продолжались в ускоренном темпе. Чтобы состоялось третье (в сентябре-октябре) повышение зарплат и пенсий для граждан...”.

“Словом, мы должны сделать все, чтобы из досрочных парламентских выборов Украина вышла более сильной”, - сказал глава правительства.

“Если мы не сможем этого сделать, если досрочные выборы наоборот, ухудшат жизнь людей, то нужно хорошо подумать, нужны ли Украине такие выборы ”, - добавил премьер.