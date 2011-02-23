За ПР проголосовали бы 31,9% тех, кто готов придти на выборы (опрос)

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине февраля, то свое представительство в парламенте сохранили бы лишь Партия регионов, БЮТ и Коммунистическая партия Украины.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты проведенного Киевским международным институтом социологии опроса общественного мнения. Доля избирателей, которые в середине февраля были готовы принять участие в голосовании на выборах в Верховную Раду, в целом по Украине составила лишь около 53%, в частности, в Западном регионе – 57%, в Центральном – 51%, в Южном – 52% и в Восточном – 50%.

В частности, среди опрошенных из 53%, которые готовы принять участие в выборах в Верховную Раду, за Партию Регионов отдали бы свои голоса - 31,9%, за Блок Юлии Тимошенко – 19,7, за Блок Арсения Яценюка – 12,4%.

Согласно результатам, из всех опрошенных Партию регионов на выборах поддержали бы 16,8% (в октябре 2010 года за Партию регионов готовы были проголосовать 28,5%), Блок Юлии Тимошенко - 10,4% (в октябре - 9,9%), "Фронт Змін" Арсения ЯЦЕНЮКА - 6,5% (в октябре - 5,3%).

Следующие три места занимают партия "Сильная Украина" Сергея ТИГИПКО (3,3% в феврале; 8,1% в октябре), Коммунистическая партия Украины (3,3%; 3,4%) и ВО "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА (3,1%; 6% в октябре 2010 года).

Еще две политических силы имеют больше 1% сторонников: Блок КЛИЧКО (1,6%; соответственно 2,3%) и блок Анатолия ГРИЦЕНКО "Гражданская позиция" (1,2%; 0,8%).

"Народная самооборона" Юрия ЛУЦЕНКО потеряла своих сторонников в феврале, тогда как в октябре 2010 года за эту политическую силу готовы были проголосовать 0,3% опрошенных.

Партия "Наша Украина" сохраняет свой электорат - как в октябре 2010 года, так и в феврале 2011 года ее готовы были поддержать 0,8% опрошенных.

Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил всеукраинский опрос общественного мнения 9-18 февраля 2011 года.

В опросе приняли участие 2 040 респондентов во всех областях Украины (включая Киев) и в Крыму.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3% для показателей близких к 50%, 2% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%, 1% - для показателей близких до 5%.