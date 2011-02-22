Северинсен считает, что при Януковиче разрушился плюрализм

Бывший содокладчик Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине, президент международной общественной организации «Европейская Медиа Платформа» Ханне СЕВЕРИНСЕН отмечает формирование цензуры в украинских СМИ за год президентства Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Киеве во время круглого стола, посвященного выполнению медийных пунктов резолюции ПАСЕ и Европарламента по Украине.

Х.СЕВЕРИНСЕН отметила, что за этот год «тот плюрализм, который строился в предыдущие годы, разрушен».

По ее словам, в настоящее время очень важным для Украины является существование независимых средств массовой информации, которые бы устанавливали определенный уровень работы СМИ, на который бы ориентировались другие средства массовой информации.

Кроме того, сказала Х.СЕВЕРИНСЕН, очень важным является вопрос создания в Украине общественного телевидения. При этом, по ее словам, нужно сделать все, чтобы не подменять общественное телевидение деятельностью государственного канала. «Должен быть создан такой общественный канал, который бы финансировался обществом и контролировал самостоятельно свою программную политику», - сказала она.

Именно поэтому, по убеждению Х.СЕВЕРИНСЕН, не может речь идти только о переименовании уже существующего государственного телеканала. «Это другая вещь, и без этого Украина не обойдется», - сказала она.