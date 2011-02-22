Мороз думает, что народу не нужна новая Конституция

Почетный председатель Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ убежден, что Конституция будет реформирована в интересах власти, а не народа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом лидер Соцпартии сказал в ходе общественно-политического ток-шоу "Свобода слова" с Андреем КУЛИКОВЫМ на телеканале ICTV.

А.МОРОЗ опасается, что в случае «переформатирования» Конституции будут оптимизированы разделы, касающиеся медицины, образования, социальных гарантий. «Кто даст гарантии, что права людей не будут сужены?», - спросил он.

Почетный председатель СПУ также считает нелегитимной Конституционную Ассамблею, которая будет разрабатывать проект нового Основного Закона. «Ассамблея - это нечеткая форма, в отличие от рабочей группы парламента или комиссии при Президенте. Ее результаты можно будет трактовать как угодно», - отметил А.МОРОЗ.

По его мнению, конституционная реформа затеяна с целью лишить народ главного демократического достижения - избирательного права.

«Народ должен иметь возможность формировать такую власть, какую считает нужной. Но вместо реформы местного самоуправления, усиления власти на местах, децентрализации, у общества хотят отобрать право влиять на формирование власти через выборы», - убежден А.МОРОЗ.

Кроме того, он полагает, что в текст новой Конституции, которую будет разрабатывать Конституционная Ассамблея, будет «перенесено» 95% положений нынешнего Основного Закона, изменены будут только те статьи, которые касаются распределения полномочий между ветвями власти.

А.МОРОЗ также считает, что народу не нужна новая Конституция. «Люди хотят, чтобы власть выполняла нынешние нормы Основного Закона», - сказал он.

По мнению почетного председателя СПУ, референдум, который может быть проведен с целью утверждения новой Конституции, - «это иллюзия совещания с народом».

«В свое время, проект Конституции изучили всего 6% депутатов, все остальные его не читали. Как можно говорить о всенародном обсуждении сейчас?», - сказал А.МОРОЗ.

Он также добавил, что народ не нарушает Конституцию, ее нарушает власть.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ о поддержке инициативы экс-главы государства Леонида КРАВЧУКА относительно создания Конституционной Ассамблеи по подготовке изменений в Конституцию Украины.

В.ЯНУКОВИЧ создал научно-экспертную группу по подготовке Конституционной Ассамблеи.