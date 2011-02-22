Украинцев призывают забрать у политиков право писать Конституцию

Народный депутат Украины Тарас СТЕЦЬКИВ призывает граждан Украины забрать у действующих политиков право писать Конституцию и взять это дело в свои руки путем созыва Учредительного собрания.

Об этом Т.СТЕЦЬКИВ заявил агентству УНИАН, комментируя указ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о поддержке инициативы Президента Украины в 1991-1994 годах Леонида КРАВЧУКА относительно создания Конституционной ассамблеи для подготовки изменений в Конституцию Украины.

По убеждению Т.СТЕЦЬКИВА, «произошла очередная подмена понятий. В.ЯНУКОВИЧ издал указ об имитации демократического процесса, назвав группу назначенных им юристов и политиков Конституционной ассамблеей, которая должна изменить Конституцию Украины. Характер их назначения заранее программирует результат: готовится ширма для так называемой «конституционной» узурпации власти. Конечная цель – придать вид легитимности действующей власти, массовому грабежу и порабощению украинского народа».

Т.СТЕЦЬКИВ сообщил, что, согласно 5-й статье Конституции: "Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу", и он еще два года назад внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о созыве Учредительного собрания, призванного установить в Украине новый государственный строй. По словам депутата, документ разработала группа честных и квалифицированных юристов, объединенных Центром политико-правовых реформ. «Сейчас вношу его повторно. Основная идея этого законопроекта – забрать у действующих политиков право писать Конституцию. Общество должно взять это дело в свои руки», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

По убеждению депутата, «мы должны созвать Учредительное собрание. В этот орган в мажоритарных округах должны всенародно избираться лица, которые являются моральными и профессиональными авторитетами украинского общества. Они должны добровольно отказаться (минимум на десять лет) от права баллотироваться на какую-либо выборную должность и быть назначенными на какую-либо государственную службу. Членами Учредительного собрания (“родителями-основателями”) могут быть избраны только те люди, которые сознательно отказываются от власти: местной и центральной, законодательной и исполнительной, судебной и представительской. Партии отстраняются от процесса выдвижения и агитации. Новая Конституция, которую напишет такое Учредительное собрание, может быть вынесена на референдум, который утвердит весь народ».

При этом, по словам Т.СТЕЦЬКИВА, нет иллюзий, что «нынешняя, состоящая из «тушек» Верховная Рада может принять такой закон. Однако знаю: когда в Киеве будут стоять миллионы граждан, которые будут требовать нового государства и новой жизни, самый дорогой украинский вертолет будет искать линию горизонта. Тогда перепуганные кнопкодавы в ВР будут согласны на все».

Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что его проект Закона «О процедуре подготовки и утверждения новой Конституции Украины» зарегистрирован в Верховной Раде 21 февраля, и посоветовал всем ознакомиться с текстом уже сейчас: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc555

Как сообщал УНИАН, 21 февраля Президент В.ЯНУКОВИЧ подписал указ о поддержке инициативы Л.КРАВЧУКА о создания Конституционной ассамблеи для подготовки изменений в Конституцию Украины.

Как отмечается в документе, с целью поддержки инициативы первого Президента В.ЯНУКОВИЧ создал научно-экспертную группу по подготовке Конституционной ассамблеи. Группа, в соответствии с указом, должна принять к сведению предложенную Л.КРАВЧУКОМ концепцию реформирования Конституции. В состав научно-экспертной группы по подготовке Конституционной ассамблеи вошли Л.КРАВЧУК, ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, академик НАНУ, доктор философских наук, профессор Леонид ГУБЕРСКИЙ, академики, профессора, ученые из других университетов и научных институтов, народные депутаты разных созывов, судьи Верховного Суда Украины в отставке, юристы.