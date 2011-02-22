Кармазин: проще сменить Азарова, чем Конституцию

Народный депутат Украины Юрий КАРМАЗИН (фракция НУ-НС) считает указ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о создании Конституционной Ассамблеи “непродуманным шагом”, разъединяющим страну.

Об этом Ю.КАРМАЗИН сказал в интервью УНИАН.

По его словам, в трех из пяти пунктов указа речь идет о поддержке инициативы Президента Украины в 1991-1994 годах Леонида КРАВЧУКА. Он считает, что таким образом В.ЯНУКОВИЧ пытается разделить на двоих свою ответственность за “неконституционные действия и за узурпацию власти”.

Ю.КАРМАЗИН отметил, что Конституцией не предусмотрено, что изменения к ней должна готовить какая-то Конституционная Ассамблея. “Президенту Украины нужно придерживаться действующей Конституции, потому что иначе он себя ставит вне Конституции”, - добавил он.

По словам депутата, путем создания Конституционной Ассамблеи В.ЯНУКОВИЧ хочет предусмотреть в новом Основном Законе еще больше полномочий для себя. Ю.КАРМАЗИН отметил, что Президент Украины уже назначает все органы власти. “Это ненормально, поскольку фактически Кабмин лишен статуса высшего органа исполнительной власти”, - добавил он. ”Хотя понятно, что такие функции нельзя предоставлять Кабмину под руководством Николая АЗАРОВА, потому что он ими пользуется не на пользу государству, но это же не повод, что из-за Н.АЗАРОВА нужно изменять Конституцию, потому что проще – сменить АЗАРОВА”, - сказал Ю.КАРМАЗИН.

Он не исключил, что изменения к Конституции могут утвердить вне парламента, то есть на референдуме. По словам Ю.КАРМАЗИНА, это также будет нарушением Конституции.

“Вы знаете, что никто никогда не думал, что обойдут парламент и просто так вернутся к Конституции 1996 года через решение Конституционного Суда Украины. Это было действительно невозможно с точки зрения Конституции, но стало возможно с точки зрения той действительности, когда Конституции никто не хочет придерживаться”, - сказал Ю.КАРМАЗИН.

Он исключил, что, “увидев угрозу, а власть уже видит для себя серьезную угрозу, потому что вокруг идет недовольство ее действиями”, изменения к Основному Закону могут быть приняты в обход парламента.

При этом он отметил, что создание Конституционной Ассамблеи является также своеобразным сигналом для парламентского большинства, что при принятии новой редакции Конституции без него могут обойтись.

“На сегодня Президент не имеет в Верховной Раде Украины конституционного большинства в 300 голосов”, - констатировал Ю.КАРМАЗИН.

По его словам, именно создание Конституционной Ассамблеи можно считать способом додавить “300 голосов за нужное ему решение, за нужную ему Конституцию” под предлогом того, что иначе все может быть сделано вне парламента.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 февраля, В.ЯНУКОВИЧ подписал указ о поддержке инициативы Президента Украины в 1991-1994 годах Леонида КРАВЧУКА относительно создания Конституционной Ассамблеи для подготовки изменений к Конституции Украины.

В.ЯНУКОВИЧ создал научно-экспертную группу по подготовке Конституционной Ассамблеи. Группа должна принять к сведению предложенную Л.КРАВЧУКОМ концепцию реформирования Конституции Украины.