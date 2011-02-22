Кравчук: после Януковича никто не захочет менять Конституцию

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК надеется, что после завершения каденции Виктора ЯНУКОВИЧА на посту главы государства в Украине уже никто не захочет изменять Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КРАВЧУК заявил во время заседания научно-экспертной группы по подготовке Конституционной Ассамблеи, которое состоялось сегодня в Киеве.

«Мы верим, что все президенты приходят, делают что-то и уходят, как надо, но после Президента В.ЯНУКОВИЧА будут говорить, что уже никому не захочется изменять Конституцию», - сказал Л.КРАВЧУК.

Он также отметил, что хорошим залогом подготовки и принятия новой Конституции Украины является стабильность во власти, которую удалось обеспечить действующему главе государства В.ЯНУКОВИЧУ.

«Слава Богу, у нас есть стабильность во власти. Это первый шаг к стабильности в обществе. Для того, чтобы была стабильность в обществе, народ должен поверить в действия, которые делает власть. И поверить, что он сам причастен к этой власти, он контролирует власть и может осуществлять шаги, чтобы власть выполняла свои обязательства», - сказал Л.КРАВЧУК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 февраля, В.ЯНУКОВИЧ подписал указ о поддержке инициативы Президента Украины в 1991-1994 годах Л.КРАВЧУКА относительно создания Конституционной Ассамблеи для подготовки изменений к Конституции Украины.

В.ЯНУКОВИЧ создал научно-экспертную группу по подготовке Конституционной Ассамблеи. Группа должна принять к сведению предложенную Л.КРАВЧУКОМ концепцию реформирования Конституции Украины.

Сегодня на заседании научно-экспертной группы по подготовке Конституционной Ассамблеи В.ЯНУКОВИЧ выразил мнение, что работу по подготовке проекта новой редакции Основного Закона должен возглавить Л.КРАВЧУК.