Лидер одесской "Батькивщины" обвинил областных однопартийцев

Лидер одесской городской организации ВО «Батькивщина» Дмитрий СПИВАК созвал сегодня пресс-конференцию, чтобы объявить о своем уходе в отставку с партийной должности, а также о желании сосредоточить усилия на возрождении ранее созданного им общественно-политического объединения «Справедливая Одесса».

«Заявление о сложении полномочий я подал на минувшей неделе. Это продуманное решение, обусловленное рядом аспектов, имеющих для меня принципиальное значение. Прежде всего, это связано с категорическим невосприятием и несогласием с той политикой разрушения партийной структуры изнутри, которую ведет руководитель областной партийной организации Олег РАДКОВСКИЙ и его ближайшее окружение», - сказал Д.СПИВАК.

Свой уход он называет «своеобразной формой протеста» и «мессидж-сигналом» руководству партии о необходимости уже сегодня» принимать серьезные кадровые решения.

Д.СПИВАК считает, что в областной организации «Батькивщины» создан «бюрократический аппарат, которым на все ключевые посты расставляются только свои, преданные и зависимые люди», что ведет партийную структуру «к полной деградации» и превращает ее «в семейный подряд для решения бизнес-интересов».

При этом Д.СПИВАК отметил, что он находится «в конструктивной оппозиции к действиям городских властей» и имеет ряд собственных наработок по улучшению жизни Одессы и одесситов. «В ближайшее время планирую создание ряда информационных, социальных и гуманитарных программ и проектов», – сказал он.

«Глубоко убежден: деятельность любого политика, депутата местных советов имеет более широкий спектр, нежели участие в той или иной партийной структуре, какие бы высокие посты он не занимал», – заявил он.

Д.СПИВАК добавил, что намерен в дальнейшем «возрождать деятельность ранее созданного общественно-политического объединения «Справедливая Одесса» «поскольку протестные настроения в Одессе и в области растут». «Все возрастают ряды неравнодушных и просто активных людей, которые хотят участвовать в этих социально-экономических проектах и политических процессах на территории региона. Я думаю, что «Справедливая Одесса» будет способна объединить часть избирателей, часть людей, которым небезразлична судьба Одессы», – сказал член Одесского горсовета от «Батькивщины».

В ответ на запрос корреспондента УНИАН председатель областной организации ВО «Батькивщина» О.РАДКОВСКИЙ пообещал в ближайшее время прокомментировать ситуацию, создавшуюся в связи с отставкой лидера одесской городской организации.

При этом он добавил, что Д.СПИВАК сложил свои полномочия еще 15 февраля.