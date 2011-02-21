Следствие против украинской библиотеки в Москве продолжается

Российские следователи обещают в течение недели вернуть Библиотеке украинской литературы в Москве изъятые жесткие диски и сервер.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в России сообщила директор библиотеки Наталья ШАРИНА.

«Следствие продолжается. Я в пятницу была на допросе – писала объяснения, сегодня тоже одна сотрудница была у следователя», - сказал Н.ШАРИНА, добавив, что на сегодняшний день все сотрудники библиотеки побывали на допросах и дали соответствующие объяснения.

«Следственная работа, расследование уголовного дела (по факту распространения экстремистской литературы) идет само по себе, а библиотека работает по своему плану», - отметила директор.

При этом она сообщила, что сотрудников библиотеки больше всего беспокоит отсутствие жестких дисков и сервера, из-за чего не работает сайт учреждения, также в библиотеке нет доступа к интернету.

«Мы работаем, но для мира – для Украины, для Италии, для Канады, для региональных организаций России мы, по существу, что называется, мертвые. Если вы зайдете в интернет, Вы не сможете открыть наш сайт. Из-за этого многие думают, что библиотека не работает», - сказала Н.ШАРИНА.

«Следователи сказали мне, что в течение 10-14 дней сервера вернут, они называют даже меньший срок – неделя», - добавила она.

Отвечая на вопрос, когда может быть закрыто уголовное дело, Н.ШАРИНА сказала: «По этому поводу они ничего не говорят».

Она также отметила, что изъятая литература – около 50 изданий - также остается у следователей, но это не мешает работе библиотеки, поскольку многие из тех книг читатели вообще не брали, а некоторые издания последний раз запрашивались в 2002 году.

Н.ШАРИНА подчеркнула, что для читателя, который приходит сейчас в библиотеку, ничего не изменилось: вернули читательские формуляры, и туда записываются выданные книги, а электронная база данных не ведется. «На читателях это никак не отражается. Электронная база – это для нас. Мы же в ХХІ веке работаем», - сказала она.

Кроме того, директор сообщила, что задержка с поступлением в библиотеку периодических изданий не имеет отношения к данной ситуации. По ее словам, на протяжении нескольких последних лет поставщиком периодики в учреждение была организация «Украинцы Москвы», но по новым правилам для закупки периодических изданий должен проводиться открытый тендер. «Когда мы вышли на тендер, победила не организация «Украинцы Москвы», а организация «Артос-гал», которая обязалась поставлять эту литературу дешевле», - отметила Н.ШАРИНА. По ее словам, эта организация начала задерживать поставки периодики, но ее руководство обещало исправить ситуацию.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля министр иностранных дел Украины К.ГРИЩЕНКО в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству заявил, что ситуация вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве полностью урегулирована. По его словам, библиотека работает в своем штатном режиме.

20 февраля Объединение украинцев России опровергло слова К.ГРИЩЕНКО о нормализации работы Библиотеки украинской литературы Москвы.

В частности, в ОУР подчеркивали, что из библиотеки изъяты сервер, винчестеры компьютеров, книги, периодика, библиотека отключена от интернета, сотрудники и читатели не могут пользоваться современными информационными технологиями, милиция продолжает допрашивать сотрудников библиотеки, коллектив и читатели находятся в постоянном напряжении. Кроме того, сорван процесс получения читателями периодических изданий Украины, что может привести к полному прекращению распространения украинской периодики в России, заявляли в ОУР.