Зарегистрировано около 3 тыс. заявлений киевлян Черновецкому

Под стенами мэрии завершилась встреча киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с жителями города.

По окончании встречи было зарегистрировано 3 тыс. заявлений киевлян.

Как передает корреспонеднт УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, выслушав в микрофон устные жалобы от столичных жителей, сказал, что он учтет на будущее организационные вопросы.

Он попросил всех, кто написал заявления, прийти в следующую субботу на следующую встречу с ним.

«Я с сегодняшнего дня понял, что вы хотите жить в демократии. То, что мы сегодня встретились, и есть демократия», - сказал он. «Я доложу вам прямо публично (о результатах), но прошу, чтобы вы пришли - все, кто подал заявления», - добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он еще раз подчеркнул, что эти встречи будут проводиться каждую субботу до тех пор, пока все проблемы у киевлян не будут решены.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также предложил присутствующим сформировать на следующую встречу гражданскую дружину для того, чтобы следующая встреча прошла более конструктивно.