Арестован депутат БЮТ

Сегодня арестовали депутата фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевраде Владислава ЯРЦЕВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевском городском совете, об этом заявила председатель фракции Татьяна МЕЛИХОВА.

Местонахождение и инкриминируеміе В.ЯРЦЕВУ обвинения БЮТ не известны.

«Это далеко не первый случай, когда власть арестовывает представителей оппозиционной политической силы. Обвинения в таких случаях могут быть какие угодно, поскольку сегодня правящая команда может сфабриковать любое дело, хоть против єкс-премьер-министра, хоть против рядового гражданина, хоть против депутата Киеврады от оппозиции», - отметила Т.МЕЛИХОВА.

В БЮТ уверены, что арест В.ЯРЦЕВА - это продолжение рейдерской атаки на фракцию «БЮТ-Батькивщина», а также попытка давления и запугивания оппозиционных депутатов, которые еще вчера отказались принимать поправки в бюджет, не подготовленные и внесенные с голоса проекты решений.

По словам Т.МЕЛИХОВОЙ, депутаты убеждены, что В.ЯРЦЕВА арестовали по политическому заказу с целью давления на депутатов фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевраде.