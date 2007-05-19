Митинг по случаю 63-й годовщины массовой депортации крымских татар (14 фото)

На главной площади Симферополя 18 мая состоялся Всекрымский траурный митинг крымских татар по случаю 63-й годовщины массовой депортации крымско-татарского народа с территории Крыма.

По данным представителей меджлиса крымских татар, в митинге приняли участие более 20 тысяч человек. По оценкам правоохранительных органов – 6-7 тысяч.

Участники акции держали в руках флаги Украины и крымско-татарского народа, а также лозунги: «Відновити національну територіальну автономію у складі України», «Крымско-татарскому языку статус государственного в Крыму!», «Восстановить историческую топонимию – истинное лицо Крыма», «Без земли крымские татары – батраки на исторической родине», с требованием признать геноцидом депортацию 1944 году.

В митинге приняли участие руководители крымской автономии: председатель ВР Анатолий ГРИЦЕНКО, руководитель правительства Виктор ПЛАКИДА, а также представители постоянного представительства Президента в АРК, духовенства, в частности Муфтий мусульман Крыма, а также представители Меджлиса крымских татар – лидер Мустафа ДЖЕМИЛЕВ, его первый заместитель Рефат ЧУБАРОВ, и другие.

Митинг начался с исполнения национального гимна крымских татар, гимна Украины, затем Муфтий провел молебен.

На административных зданиях, в частности на здании СМ АРК, приспущены флаги Украины и Крыма. «В комментарии журналистам Р.ЧУБАРОВ сказал, что, несмотря на то, что украинское государство заботится об обустройстве крымских татар сегодня нужно выводить проблему крымско-татарского народа на международный уровень и решать вопросы обустройства крымских татар вместе с международными институтами, среди которых Р.ЧУБАРОВ назвал Совет Европы.

Фото Алексея Сувирова, Андрея Канищева