Янукович стал почетным курсантом института, в который вчера не доехал

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ стал почетным курсантом Херсонского государственного морского института, а институт должен получить статус академии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, об этом ректор института Владимир ХОДАКОВСКИЙ сообщил сегодня председателю облгосадминистрации Николаю КОСТЯКУ и председателю облсовета Виктору ПЕЛИХУ во время их визита в ХГМИ.

В частности В.ХОДАКОВСКИЙ информировал о принятии решения о зачислении Президента Украины в ряды «Почетных курсантов Херсонского государственного морского института».

Губернатор пообещал сообщить В.ЯНУКОВИЧУ об этом решении и передать ему курсантский билет во время собеседования по вопросам социально-экономического развития, которое состоится в ближайшее время в Администрации Президента Украины.

Во время встречи с профессорско-преподавательским составом и курсантами Н.КОСТЯК сообщил, что вчера, 10 февраля, Президент во время рабочей поездки в Херсонскую область из-за нехватки времени отменил запланированный визит в государственный морской институт, однако поручил председателю ОГА в ближайшее время посетить это учебное заведение.

Также Н.КОСТЯК отметил, что Президент поддержал инициативу руководства Херсонского государственного морского института относительно предоставления ему статуса академии.

*** На протяжении 170 лет Херсонское морское учебное заведение реорганизовывалось восемь раз. На сегодня Херсонский государственный морской институт - высшее учебное заведение, которое готовит высококвалифицированных специалистов морского и речного транспорта, осуществляет масштабную научную работу, обеспечивающую модернизацию украинского флота и его береговой инфраструктуры на уровне мировых.