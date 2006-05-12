Ехануров собирается в отставку?

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ передал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации народным депутатом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Киеве. «Сегодня я подписал и передал все необходимые документы», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

В то же время, по его словам, сейчас завершается подготовка письма от имени правительства в Верховную Раду с просьбой включить в повестку дня первого пленарного заседания новоизбранного парламента вопрос о сложении полномочий Кабинетом Министров в соответствии со ст. 115 Конституции Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 мая председатель ЦИК Ярослав ДАВІДОВИЧ подчеркнул, что представители правительства, прошедшие по партийным спискам, также могут быть зарегистрированы депутатами, но в случае, если они не напишут заявление об увольнении с прежнего места работы в течение 20 дней со дня принесения депутатской присяги, то они также автоматически потеряют регистрацию в качестве народного депутата.

«Это справедливая, но драконовская норма закона и она не может быть другой при нашем менталитете. Совместителей в новом составе парламента не будет», - резюмировал Я.ДАВЫДОВИЧ.

По его словам, конституционная реформа существенно упростила процедуру регистрации народных депутатов, что привело к неактуальности многих вопросов о совместительстве.