Янукович поручил тщательно расследовать пожар в санатории

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение Министерству внутренних дел тщательным образом расследовать причины, которые привели к возникновению пожара в санатории «Подолье» в г. Хмельник Винницкой области и создали угрозу жизни и здоровью большого количества людей.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также В.ЯНУКОВИЧ поручил председателю Винницкой облгосадминистрации Николаю ДЖИГЕ взять под личный контроль вопрос предоставления помощи пострадавшим в пожаре.

По информации Винницкой ОГА, для ликвидации последствий и организации помощи пострадавшим от пожара из областного бюджета выделено 185 тысяч гривен. В области создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в 23.15 в двухэтажном здании клуба санатория “Подолье” возник пожар с последующим распространением огня на административно-спальный корпус восьмиэтажного здания, где находилось более 150 человек отдыхающих и персонала. В результате пожара один человек погиб, 11 госпитализированы. В 2.30 пожар был ликвидирован.