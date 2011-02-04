ГПУ за 10 дней не смогла разобраться с надругательством над Гимном Украины

Генеральная прокуратура Украины не смогла в определенный законом срок ответить народным депутатам на их запрос о том, кто исказил текст Государственного Гимна Украины в новогоднюю ночь во время трансляции на Майдане Незалежности.

Как сообщает пресс-служба партии «Наша Украина», об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос народных депутатов от партии относительно искажения текста Государственного Гимна Украины.

В партии замечают, что ГПУ признала, что за десять дней, отведенных законодательством на ответ парламентариям, сотрудники ведомства так и не смогли установить истину.

В связи с этим Генпрокуратура сообщила, что срок рассмотрения депутатского запроса продлен.

Как сообщал УНИАН, 13 января народные депутаты от «Нашей Украины» Зиновий ШКУТЯК, Лилия ГРИГОРОВИЧ, Николай КУЛЬЧИНСКИЙ и Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ совместно с коллегами по фракции Владимиром АРЬЕВЫМ и Тарасом СТЕЦЬКИВОМ направили в Генпрокуратуру запрос относительно искажения текста Государственного Гимна Украины во время трансляции на Майдане Незалежности в новогоднюю ночь.

«Очевидно, что 1 января 2011 года было совершено именно надругательство над одним из символов независимой Украины, что нанесло моральный вред миллионам украинцев, как в Украине, так и за рубежом, которые встречали Новый Год по киевскому времени и имели возможность видеть осквернение Государственного Гимна. Считаю также, что пренебрежительное отношение к Государственному Гимну в Украине значительно портит ее международный имидж и авторитет», - отмечалось, в частности, в запросе.

Ранее Киевская городская государственная администрация на запрос УНИАН сообщила, что Государственный Гимн Украины на Майдане Незалежности в Киеве в новогоднюю ночь прозвучал сокращенным из-за “технических условий прямой трансляции”.