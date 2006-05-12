Парламент Крыма отправил правительство в отставку

Верховная Рада Автономной Республики Крым V созыва прекратила полномочия Совета министров АРК.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на первом заседании крымского парламента.

За прекращение полномочий Совмина высказались 78 из 89-ти крымских депутатов, принявших участие в голосовании.

Отправленному в отставку составу Совета министров Крыма поручено исполнять свои обязанности до формирования нового состава крымского правительства.

После принятия данного решения новоизбранный крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО объявил перерыв в заседании первой сессии крымского парламента V созыва до 19 мая.

Как сообщал УНИАН, решением Президиума крымского парламента организационное пленарное заседание первой сессии Верховной Рады АРК пятого созыва назначено на 12 мая. В частности, на этом заседании планировалось избрать Председатель ВР АРК, его заместителей, образовать Постоянные комиссии крымского парламента, избрать их председателей, сформировать состав Президиума.