Парламент Крыма отправил правительство в отставку
"За" проголосовали 78 из 89 крымских депутатов
Верховная Рада Автономной Республики Крым V созыва прекратила полномочия Совета министров АРК.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на первом заседании крымского парламента.
За прекращение полномочий Совмина высказались 78 из 89-ти крымских депутатов, принявших участие в голосовании.
Отправленному в отставку составу Совета министров Крыма поручено исполнять свои обязанности до формирования нового состава крымского правительства.
После принятия данного решения новоизбранный крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО объявил перерыв в заседании первой сессии крымского парламента V созыва до 19 мая.
Как сообщал УНИАН, решением Президиума крымского парламента организационное пленарное заседание первой сессии Верховной Рады АРК пятого созыва назначено на 12 мая. В частности, на этом заседании планировалось избрать Председатель ВР АРК, его заместителей, образовать Постоянные комиссии крымского парламента, избрать их председателей, сформировать состав Президиума.