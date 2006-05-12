Дело александрийского Чикатило будут слушать в Кировограде

Прокуратурой Кировоградской области завершено производство в уголовном деле в отношении 47-летнего жителя Александрии, который в течение 10 лет убивал молодых женщин. Дело для рассмотрения по существу передано в апелляционный суд области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 142 Уголовного кодекса Украины (от 1960 года), ч. 4 ст. 187 (разбой), п.п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство), ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (2001 года). В случае, если вина будет полностью доказана в суде, он может быть осужден к пожизненному заключению.

В ходе следствия в деле был проведен ряд экспертиз, в том числе для установления вменяемости мужчины.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 1995-2005 лет на территории Знаменского и Александрийского районов было совершено семь преднамеренных убийств и одно покушение на убийство женщин в возрасте от 22 до 40 лет. Следствием установлено, что шесть из восьми эпизодов обвиняемым совершены из корыстных побуждений с целью завладения индивидуальным имуществом пострадавших (золотыми изделиями, деньгами, одеждой).