ГПУ завершила следствие в деле Корнийчука

Генеральная прокуратура Украины закончила досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего первого заместителя министра юстиции Украины Евгения КОРНИЙЧУКА.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Е.КОРНИЙЧУКА Игорь ФОМИН.

Адвокат заметил, что с сегодняшнего дня он и его подзащитный начинают знакомиться с материалами дела.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура 22 декабря 2010 года возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).

Е.КОРНИЙЧУК был задержан 22 декабря, он находится в Подольском изоляторе временного содержания.

30 декабря Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.