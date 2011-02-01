ГПУ завершила следствие в деле Корнийчука
10:23, 01 февраля 2011Политика
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Материалы отданы для ознакомления
|Евгений Корнийчук
Об этом УНИАН сообщил адвокат Е.КОРНИЙЧУКА Игорь ФОМИН.
Адвокат заметил, что с сегодняшнего дня он и его подзащитный начинают знакомиться с материалами дела.
Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура 22 декабря 2010 года возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).
Е.КОРНИЙЧУК был задержан 22 декабря, он находится в Подольском изоляторе временного содержания.
30 декабря Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.
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