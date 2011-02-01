Милиция задержала 15 нелегалов

За 9 дней в Кировоградской области работники милиции выявили 15 нелегальных мигрантов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении МВД в Кировоградской области.

14 из выявленных нелегалов оставят территорию Украины, на еще одного иностранца готовятся материалы о принудительном выдворении за пределы государства.

В оперативно-профилактической операции «Гостиница» в среднем ежесуточно были задействованы свыше 210 работников милиции. Осуществлены 1,3 тыс. проверок объектов возможного пребывания нелегальных мигрантов.

Стражами порядка обнаружено и задокументировано 807 нарушений паспортно-визовых правил. К административной ответственности привлечены 125 лиц, из них на 91 иностранца составлен протокол за нарушение правил пребывания в государстве.