Милиция задержала 15 нелегалов
Операция в Кировоградской области
За 9 дней в Кировоградской области работники милиции выявили 15 нелегальных мигрантов.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении МВД в Кировоградской области.
14 из выявленных нелегалов оставят территорию Украины, на еще одного иностранца готовятся материалы о принудительном выдворении за пределы государства.
В оперативно-профилактической операции «Гостиница» в среднем ежесуточно были задействованы свыше 210 работников милиции. Осуществлены 1,3 тыс. проверок объектов возможного пребывания нелегальных мигрантов.
Стражами порядка обнаружено и задокументировано 807 нарушений паспортно-визовых правил. К административной ответственности привлечены 125 лиц, из них на 91 иностранца составлен протокол за нарушение правил пребывания в государстве.