Томенко понял, что власть хочет устроить народу «черную сессию»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что оппозиция сделает все, чтобы не превратить 8-ю сессию ВР VI созыва в «черную сессию» для украинского народа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал сегодня на брифинге.

Вице-спикер отметил, что если предыдущая сессия запомнилась «черной» ночью для оппозиции, когда было устроено побоище в сессионном зале, то предварительный анализ инициатив власти свидетельствует, что «власть может превратить всю следующую сессию в «черную сессию» для украинского народа».

Н.ТОМЕНКО отметил, что на этой сессии планируется принятие пенсионной реформы, Жилищного и Трудового кодексов, изменений в закон о высшем образовании, которые уменьшают социальные права студентов и преподавателей, начало «реформы» здравоохранения, которое радикально сокращает количество лечебно-профилактических заведений и т.п.

В то же время, он подчеркнул, что внесение изменений во все серьезные законопроекты, которые могут повлиять на социальное состояние граждан, должно начинаться с обсуждения на парламентских слушаниях, после которого должно идти рассмотрение в профильном комитете ВР, и только затем обсуждение в сессионном зале.

«Начиная с законопроекта о высшем образовании, только такой подход должен быть к рассмотрению ключевых законопроектов, которые будут иметь влияние на жизнь граждан», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.