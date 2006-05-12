Ющенко бьет тревогу и созывает СНБО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Анатолию КИНАХУ подготовить расширенное заседание СНБО по вопросам обеспечения реализации государственной языковой политики как важной составляющей национальной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента Украины сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, на заседании, в частности, будет рассмотрена ситуация, сложившаяся в связи с принятием решений Луганским областным советом, Харьковским и Севастопольским городскими советами о предоставлении русскому языку статуса регионального.

«Президент выражает глубокую обеспокоенность этими парадами суверенитетов и расценивает эти решения исключительно как превышение своих полномочий местными советами», - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.

Она также сообщила, что вчера Президент направил соответствующие письма некоторым руководителям государственных структур. В частности, В.ЮЩЕНКО направил письмо генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с требованием учесть решение Министерства юстиции по этому вопросу и принять соответствующие меры для приведения решений указанных советов в соответствие с Конституцией Украины.

Также Президент обратился с письмом к премьер-министру Украины Юрию ЕХАНУРОВУ с просьбой ускорить формирование более действенной системы институционного и правового обеспечения государственной языковой политики.

Соответствующее письмо, по словам И.ГЕРАЩЕНКО, Президент направил министру иностранных дел Борису ТАРАСЮКУ.

Как сказала И.ГЕРАЩЕНКО, Президент убежден, что ответственность за принятие указанных решений местными советами лежит не только на местных политиках, которые, по ее словам, пытаются повысить свои рейтинги и спекулируют на языковой теме, но и на депутатах Верховной Рады четвертого созыва, которые не привели к присяге судей Конституционного Суда Украины, в компетенцию которого и входит толкование ситуации, которая сложилась в связи с принятием решений местных советов относительно русского языка.

Как сообщал УНИАН, 6 марта за предоставление русскому языку статуса регионального в Харькове проголосовали депутаты Харьковского городского совета.

25 и 26 апреля Луганский областной совет и Севастопольский горсовет соответственно приняли решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, соответственно, в области и городе.

10 мая пресс-служба Министерства юстиции обнародовала юридическое заключение Минюста, в соответствии с которым решения местных органов самоуправления о предоставлении русскому языку статуса регионального противоречат Конституции и законам Украины.