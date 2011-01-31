Королевская: Украина - между Буркина-Фасо и Восточным Тимором

В Украине сохраняется высокая степень риска для инвестиций, причина которого в том, что инвесторы так и не дождались обещанных реформ. Вместо реформ они увидели закручивание гаек в экономике и попытку создать репрессивное налоговое законодательство.

Об этом глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявила в Давосе (Швейцария), где проходил ежегодный Всемирный экономический форум.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что за прошлый год риски для инвестиций существенно возросли из-за действий властей в сфере налогового законодательства и недостаточной борьбы с коррупцией. «Результаты налицо: основной объем инвестиций в Украину поступает из Кипра. Это означает, что мы имеем дело с псевдоинвестициями и перемещением капиталов отечественных финансово-промышленных групп. Это свидетельство того, что деловой климат Украины не благоприятствует притоку зарубежных и внутренних инвестиций», - уверена депутат.

«Инвесторы нуждаются в ясном сигнале – начале полномасштабных реформ в экономике страны, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Это единственный «пропуск» в мир развитых стран и развитых экономик, этот «пропуск» нельзя подделать путем имитации преобразований. Если правительство будет каждый день только заявлять о том, что в Украине благоприятное налоговое поле, это не убедит ни одного участника рынка. Сколько ни говори халва - во рту слаще не станет. Достаточно один раз пройти процедуру уплаты налогов, чтобы понять – отечественная система налогообложения – худшая в мире. То же самое касается ситуации с таможенной политикой, борьбой с коррупцией», - заявила глава парламентского комитета.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что Украина пока сохранила шанс на перемены к лучшему, который подкрепляется оставшимся небольшим кредитом доверия со стороны зарубежных инвесторов. «Однако, если мы дождемся, что этот кредит будет аннулирован, то шансы на преобразования в стране приблизятся к нулю. А это означает, что Украина останется на обочине мирового экономического развития. Конкуренция в посткризисном мире резко растет. Поэтому 2011 год – это действительно последний год, когда Украина может завершить начатые реформы», - предупреждает народный депутат.

По информации пресс-службы Н.КОРОЛЕВСКОЙ, согласно рейтингу Political Risk Atlas 2011 компании Maplecroft, в 2010 году Украина заняла 74-е место в рейтинге инвестиционных рисков, оказавшись между Буркина-Фасо (Африка, 73-е место) и Республикой Восточный Тимор (Индонезия, 75-е место). За прошедший год в Украине ухудшились показатели корпоративного управления и макроэкономической стабильности, соблюдения прав человека в работе правоохранительных органов и критически снизился уровень образования. Кроме того, увеличилась степень госрегулирования бизнеса и политической стабильности, выросла общая стрессоустойчивость граждан и снизился уровень террористической опасности.