Новоизбранный ректор ДонНУ отказался от должности, его жена уволилась

Профессор Юрий ЛЫСЕНКО, избранный 10 декабря 2010 года конференцией трудового коллектива Донецкого национального университета ректором вуза, отказался от должности по состоянию здоровья.

Как сообщил Ю.ЛЫСЕНКО корреспонденту УНИАН, он подал соответствующее заявление в Министерство образования, науки, молодежи и спорта, тем самым, сняв свою кандидатуру для утверждения на должность ректора вуза.

По его словам, те судебные разбирательства, которые с 27 декабря 2010 года идут в Окружном административном суде г. Киева о законности прошедших выборов ректора в ДонНУ, могут затянуться на длительный срок и ему не хватит здоровья на «этот марафон».

«Да, подал заявление. Здоровья нет, и я боюсь, что я этот марафон не выдержу. Потому что, вы можете себе представить, что суд перенесли уже… и у меня такое состояние сейчас…», - сказал Ю.ЛЫСЕНКО. На уточнение корреспондента, написано ли заявление «по состоянию здоровья», ответил: «Будем говорить, что так».

Ю.ЛЫСЕНКО не видит для себя перспектив в положительном и скором разрешении создавшейся ситуации, поэтому решил отказаться от своих намерений стать ректором ДонНУ. «Все прогнозировали, что этот марафон вообще мог затянуться до сентября, и зачем я буду рисковать здоровьем. Тем более, я не увидел такой перспективы, которая может привести к ректорству», - отметил профессор. И при этом еще раз повторил: «Я такой перспективы пока не вижу, а здоровье уходит... И потому по состоянию здоровья решил написать заявление».

Он сообщил, что написал заявление в министерство в тот день, когда должно было состояться очередное заседание суда – 25 января 2011 года. «Заявление написал практически в тот день, в день суда», - сказал Ю.ЛЫСЕНКО, добавив, что благодарен журналистам за поддержку.

Кроме того, как подтвердила корреспонденту УНИАН Екатерина КУТНЯЯ, которая является адвокатом Ю.ЛЫСЕНКО и его жены – проректора ДонНУ Татьяны ЛЕВ, в настоящее время Т.ЛЕВ уволилась из университета, написав заявление «по собственному желанию». «Да, она, действительно, написала заявление «по собственному желанию». Ну вы же понимаете…», - сказала адвокат и отказалась давать какие-либо комментарии.

Как сообщал УНИАН, 29 июля министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК, не получив от ректора Донецкого национального университета Владимира ШЕВЧЕНКО добровольного согласия на уход с должности, уволил его своим приказом.

И.о. ректора был назначен проректор Андрей КУЧКО, но 23 сентября он был также уволен, а на его место назначен П.ЕГОРОВ.

Конкурс на должность ректора ДонНУ был объявлен 23 ноября. На должность ректора свои кандидатуры сначала подали П.ЕГОРОВ, В.ШЕВЧЕНКО и Ю.ЛЫСЕНКО.

Но 6 декабря В.ШЕВЧЕНКО снял свою кандидатуру, заявив, что получает от органов местной власти, от губернатора и из Минобразования непрямые угрозы и требования не участвовать в конкурсе.

10 декабря конференция трудового коллектива Донецкого национального университета избрала Ю.ЛЫСЕНКО для утверждения Министерством образования, науки, молодежи и спорта на должность ректора вуза. По результатам тайного голосования, Ю.ЛЫСЕНКО набрал 46% голосов, то есть, преодолел необходимые 30%, а его оппонент П.ЕГОРОВ набрал 29,67% голосов.

15 декабря милиция провела обыск в квартире избранного ректора Ю.ЛЫСЕНКО.

17 декабря пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщила, что в Донецком национальном университете проходят следственные действия, связанные с возбуждением уголовного дела о растрате имущества должностными лицами вуза. При этом пресс-служба прокуратуры области попросила «не связывать факт возбуждения уголовного дела с выборами ректора университета».

Вечером 17 декабря двое неизвестных сбили с ног и нанесли несколько ударов в голову Татьяне ЛЕВ – жене новоизбранного ректора. Женщина в результате нападения получила сотрясение мозга. По словам Ю.ЛЫСЕНКО, нападавшие заявили его жене: «Это тебе за мужа!».

23 декабря адвокат ЕКУТНЯЯ сообщила, что Министерству образования, науки, молодежи и спорта запрещено подписывать контракт с новым ректором Донецкого национального университета Ю.ЛЫСЕНКО.

Она объяснила, что такой запрет вынесен Киевским окружным административным судом в связи с тем, что принят к рассмотрению иск Александра КОРЫСТИНА, который обратился в суд, поскольку его кандидатура, вопреки закону «О высшем образовании», не была представлена в гонках на место ректора. О том, будет ли Ю.ЛЫСЕНКО ректором, законно избранным трудовым коллективом 10 декабря, теперь решит суд.

Первое предварительное заседание суда состоялось 27 декабря 2010 года, тогда же было назначено следующее заседание на 25 января 2011года.

Но 25 января суд не состоялся и был перенесен на 24 февраля 2011 года. По словам адвоката Е.КУТНЕЙ, в суд было подано «какое-то» заявление Министерства образования и науки Украины с просьбой о переносе судебного заседания.