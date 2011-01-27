В Севастополе профсоюзы собирают подписи против пенсионной реформы

На трех главных площадях Севастополя – Ушакова, Нахимова и Лазарева – городской совет профсоюзов сегодня развернул информационные палатки, в которых его представители собирают подписи горожан под обращением к Президенту, Кабинету Министров и Верховной Раде Украины, в котором правительству предлагается отозвать из парламента внесенный им законопроект о пенсионной реформе для доработки.

Как сообщила корреспонденту УНИАН председатель Севастопольского городского совета профсоюзов Елена КАЛУЖЕНКО, палатки с профсоюзными активистами на площадях будут стоять два дня. «Будем объяснять нашу позицию людям, просить их поддержки в данном вопросе… Говоря об общественном обсуждении пенсионной реформы, важно, чтобы действительно, и Президент, и премьер-министр, народные депутаты услышали голос народа», – сказала она.

По словам Е.КАЛУЖЕНКО, городской совет профсоюзов выступает против увеличения с 55 до 60 лет пенсионного возраста для женщин, и с 60 до 62 лет для мужчин.

Кроме того, у горсовета профсоюзов есть ряд других замечаний по законопроекту, о которых он еще 28 декабря заявил в обращении к Президенту, премьер-министру и Верховной Раде Украины, «чтобы поступивший в парламент законопроект не принимался». «Мы планируем 31 января провести пикет здания Севастопольской городской госадминистрации с тем, чтобы и председатель ГГА донес позицию профсоюзов и трудящихся Севастополя до Президента Украины», – заявила севастопольский профсоюзный лидер.