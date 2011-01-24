СБУ забрала мужчину, который накричал на Ющенко, - с вещами?

Служба безопасности Украины вызвала на допрос и отобрала паспорт у гражданина Василия ДУБОВИЦКОГО, который во время посещения экс-президентом Виктором ЮЩЕНКО Главного следственного управления Генпрокуратуры 21 января критически высказался в его адрес.

Об этом УНИАН сообщила Нина ШУЛЯК, которая была свидетелем инцидента.

По ее словам, вчера СБУ на протяжении четырех часов допрашивала В.ДУБОВИЦКОГО.

«Вчера он мне перезвонил и сообщил, что к нему пришли домой двое мужчин, сказали, что машина ждет, и забрали в СБУ. Ему сказали, чтобы взял теплую одежду и еду на три дня. Он больной человек, у него сахарный диабет, его четыре часа держали, требуя признания в том, кто платит ему деньги за участие в акциях под ГПУ», - сказала Н.ШУЛЯК.

Она сообщила, что вчера В.ДУБОВИЦКОГО отпустили по состоянию здоровья из-за повышенного сахара в крови, но сказали прийти сегодня на 8 час утра. Сегодня, добавила она, его также допрашивали 4 часа. Сейчас , по ее словам, В.ДУБОВИЦКОГО отпустили, но отобрали паспорт.

Н.ШУЛЯК заметила, что В.ДУБОВИЦКОМУ в вину вроде бы ставят именно оскорбление В.ЮЩЕНКО.

Н.ШУЛЯК отметила, что познакомилась с В.ДУБОВИЦКИМ под стенами ГПУ, куда равно как и он приходила в дни вызова на допросы лидера “Батьківщини” Юлии ТИМОШЕНКО, чтобы поддержать ее морально. «Нам никто не платит, мы не являемся членами никакой партии, просто пошли по зову сердца, как ее сторонники», - сказала она.

«Василий очень бедный и одинокий человек, у него нет даже телевизора и мобильного телефона. Он едва насобирал денег на четыре батона, которые посушил и взял сегодня утром в СБУ», - добавила Н.ШУЛЯК.

Она также отметила, что В.ДУБОВИЦКИЙ передал ей информацию о том, что СБУ намерена вызывать на допрос и ее. «За что меня будут вызывать, я не понимаю?! За то, что с плакатом постояла?», - спросила Н.ШУЛЯК.

УНИАН по этому поводу обратился за комментарием в пресс-центр СБУ.

Как сообщал УНИАН, 21 января общению журналистов с бывшим Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, который прибыл в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины, помешал инцидент, возникший между экс-президентом и неизвестным гражданином.

Журналисты ожидали В.ЮЩЕНКО, который прибыл давать показания по делу о своем отравлении в 2004 году, перед зданием прокуратуры.

Однако после того, как экс-президент вышел из машины, неизвестный мужчина начал выкрикивать оскорбления в его адрес. "Как ты можешь смотреть людям в глаза?", - кричал гражданин. В свою очередь В.ЮЩЕНКО обвинил мужчину в том, что он прислан за деньги одной из политических партий.

"Не кричите! Вот это я тебе дал право так говорить. Чтобы ты ходил по своей земле, говорил на своем языке. А если тебя прислала сюда какая-то партия и с записками этими, то, пожалуйста, передай большой привет той партии и верни те деньги. Дети проклянут тебя. Я за тебя хожу по этой земле", - ответил В.ЮЩЕНКО и вошел в здание прокуратуры, так и не пообщавшись с журналистами.

Как заявил позже один из присутствующих под прокуратурой, В.ЮЩЕНКО, по его мнению, "является самой большой ошибкой и несчастьем для нашего народа".