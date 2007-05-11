Луценко хочет избавиться от депутатов «многократного использования»

Украинский парламент нуждается в обновлении и самоочищении. Об этом сообщил во время пресс-конференции в Чернигове лидер «Народной Самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО, передает корреспондент УНИАН.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, обновление Верховной Рады должно состояться на 70%. «Мы должны избавиться от депутатов «многократного использования», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. Он убежден, что после выборов ряды «политических пенсионеров» пополнятся.

Ю.ЛУЦЕНКО ставит задачу привести в парламент новых людей, с новыми идеями, которые имеют успехи в общественной деятельности. «В свой список мы включим людей, которые являются специалистами в своих сферах, и которые могут предложить не просто идеи и слова, но конкретные законопроекты», - утверждает лидер «Народной Самообороны». Уже сейчас Ю.ЛУЦЕНКО говорит о как минимум 30 представителях его политической силы в парламенте.