Милиция не может подтвердить информацию о «кровопролитии»

В МВД заверяют, что на сегодня информация о возможных беспорядках в Киеве во время празднования Дня Соборности подтверждения не находит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время встречи с организаторами массовых мероприятий, которые запланированы на Софийской площади столицы 22 января, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины, начальник милиции общественной безопасности Виктор РАТУШНЯК.

«Министр однозначно сказал, что это была оперативная информация. На сегодня отработаны все объекты, и на данное время она не подтверждается – информация есть, но подтвердить на сегодняшний день ее мы не можем», - сказал В.РАТУШНЯК.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Василий ФАРИННИК добавил: “Пока еще сказать о том, что она (информация) имеет подтверждение или отработано все и нет подтверждения, мы не можем”.

В.РАТУШНЯК отметил, что милиция сделает все от нее зависящее, чтобы массовые мероприятия в Киеве прошли мирно. По его словам, ожидается, что в разных частях столицы разные политические силы проведут свои мероприятия с ориентировочным участием 60 тысяч человек.

«Мы сделаем все и делаем все, чтобы эти мероприятия прошли мирно, в определенных местах и в определенные сроки. Милиция никаких силовых мер предпринимать не будет. Мы призываем вас к сотрудничеству: давайте помогайте нам – если будут выявлены нарушители, они будут привлекаться к ответственности административной или уголовной», - сказал В.РАТУШНЯК, обращаясь к организаторам акций.

В то же время он заверил, что “в любом случае никто никому никаких преград ставить не будет: если люди выразили желание быть здесь, пусть будут”.

Также В.РАТУШНЯК заявил, что сотрудники ГАИ не будут пропускать неисправные автобусы. «Это не моя прихоть, это заложено в Правилах дорожного движения. Не дай Бог, чтобы повторилось то, что было в Днепропетровске (речь идет о ДТП в Марганце в октябре 2010 года на железнодорожном переезде, когда погибли 45 человек – УНИАН)».

«Технически исправный транспорт будет ехать в город Киев. Никто никаких преград ставить не будет», - заверил В.РАТУШНЯК.