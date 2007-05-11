У Луценко есть фотографии нанятых для его убийства киллеров

Лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что имеет информацию о подготовке покушения на него.

Об этом он сказал в интервью газете “Україна молода”, опубликованном сегодня.

“Такую информацию имею. Имею даже фотографии акта передачи денег и «трассу» транзита киллеров из одного из соседних государств в один из серьезных украинских мегаполисов. Я имею эту информацию, ее имеют и наши партийные службы безопасности”, - сообщил Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время он добавил, что к государственным спецслужбам не обращается по этому поводу. “Просто как экс-министр внутренних дел я знаю, что серьезный заказ не может быть предвзятое”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. “Но, с другой стороны, имея такую информацию, я предпринимаю определенные шаги...”, - добавил лидер “Народной самообороны”.

По его словам, “моя ситуация очень простая: моя защита - это, во-первых, поддержка людей, а во-вторых, определенные превентивные шаги в отношении заказчиков. Поскольку исполнителя невозможно остановить. Это аксиома”. “А как эти превентивные шаги делаются... Если у кого-то есть проблемы, я им посоветую”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.