Присяжнюк: 80% земель на Киевщине не используется

Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК отмечает, что первоочередной задачей местных властей в ближайший период должно быть проведение ревизии земельных ресурсов, ведь на сегодняшний день 80% земель в регионе не используется.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской ОГА, об этом губернатор заявил, представляя нового председателя Бориспольской районной государственной администрации Ивана ШКИРТУ.

«Ситуация, когда земельный ресурс используется не по сельскохозяйственному назначению, а только как объект купли-продажи и мгновенного обогащения отдельных личностей, – недопустима. Бездарная раздача земель была большой ошибкой. Я ставлю первоочередное задание новому руководителю провести ревизию земель и навести порядок», - в частности сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Также он отметил, что будет настроено активное сотрудничество с работниками правоохранительных структур: «Когда чиновник не делает ничего, пока не получит взятку, а честный товаропроизводитель не может спокойно реализовывать свою продукцию, – это ненормально. Мы будем кардинально решать такие вопросы».

По поводу назначения главой Бориспольской райгосадминистрации И.ШКИРТЫ, который до этого возглавлял Яготинский район, А.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что «в ротациях ничего страшного нет, их власть проводит сегодня для того, чтобы обеспечить более эффективную, плодотворную работу, консолидацию власти и общества».

В общей сложности, по состоянию на 18 января текущего года, в Киевской области сменились семь глав райгосадминистраций.