Тимошенко - Януковичу, Азарову и Могилеву: не будьте такими трусами

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает провокацией властей заявление министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЁВА о возможном кровопролитии во время акций оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня журналистам перед очередным посещением Генеральной прокуратуры.

«Это как раз провокация со стороны властей, потому что они хотят напугать людей, что там будет кровопролитие, там будут какие-то страшные события. Это потому, что они сами боятся», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» убеждена, что такими заявлениями руководство МВД пытается вызвать страх у людей, чтобы они остались дома и отказались от участия в массовых акциях. «Все наши общие собрания, празднования на площадях, наша борьба на площадях всегда отличались тем, что были мирными, спокойными, но настойчивыми по отношению к власти», - напомнила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также обратила внимание на то, что уже сейчас власти поставили на Майдане Незалежности заборы. «Это уже смешно выглядит, потому что так бояться таким большим мужчинам, как Президент, премьер, министр внутренних дел, председатель СБУ, просто стыдно. Я хочу к ним обратиться: не будьте такими трусами. Своего собственного народа бояться не нужно, к народу нужно выходить, с народом нужно общаться и к народу нужно прислушиваться, а не прятаться за железные заборы», - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.