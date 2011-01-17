Тимошенко зовет всех на Софийскую площадь

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО призывает всех граждан прийти 22 января на Софийскую площадь Киева для празднования Дня Соборности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким призывом Ю.ТИМОШЕНКО обратилась сегодня перед очередным посещением Главного управления Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел.

«22 января возле Софийского собора будет отмечаться большой праздник – День Соборности Украины. Это день, когда 22 января 1919 года объединились Восточная и Западная Украина. Мы считаем, что это знаковый день для Украины, и мы хотим пригласить всех людей доброй воли, людей, которые не сдаются, не сгибаются, готовы бороться, пригласить на Софийскую площадь», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, акция начнется в 14.00. «Я глубоко убеждена, что, только объединившись всеми частями Украины, всеми частями нашего народа, мы сможем противодействовать той опасной политике, которая сейчас претворяется в жизнь новой властью», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что сейчас все граждане Украины имеют одинаковые проблемы, независимо от своего места проживания, – работники бюджетной сферы, пенсионеры, шахтеры. «Мы не позволим нас делить, потому что мы единый народ, который готов постоять за свои права, за свободу, за справедливость, за все, что нам так дорого, и все, что для нас ценно», - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.