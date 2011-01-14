Львов: сегодня преследуют националистов, а завтра придут за нами

Сегодня во Львове состоялась акция протеста против арестов членов организации «Тризуб» и ВО «Свобода» по делу о подрыве памятника Сталину в Запорожье.

Как передает корреспондент УНИАН, около сотни молодых людей - представителей разных общественных молодежных организаций Львова, собрались на площади Григоренко возле Главного управления МВД в Львовской области, требуя освобождения членов националистических организаций.

Участники пикета держали плакат с надписью «Свободу националистам!», скандируя лозунги: «Нет - политическим репрессиям!», «Нет - полицейскому государству!», «Слава Украине!» и «Свободу политзаключенным!».

Участники пикетирования выразили убеждение, что задержание украинских националистов является началом политических репрессий против националистов, и власть руками МВД сводит счеты с политическими оппонентами.

Также они обратились к МВД с требованием предоставить информацию, где именно удерживают задержанных националистов, по каким статьям Уголовного кодекса им хотят выдвинуть обвинение. Также они требовали предоставить возможность связаться с задержанными их родным.

Организаторы пикетирования, которыми выступили представители движения «Автономний опір», передали в областное управление милиции письмо к министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЕВУ с требованием «привлечь к ответственности работников милиции, которые во время проведения арестов и обысков грубо нарушали законы Украины и права человека, не допускали к арестованным адвокатов, не сообщали об их местонахождении родственникам».

Как отметил в комментарии УНИАН присутствовавший на пикетировании Львовский городской командир организации «Тризуб» им. С.Бандеры Юрий ПАЛИЙ, «незаконно задержали девять членов «Тризубуа», из которых один из Львовской области, и мы будем добиваться их освобождения и снятия всех обвинений».

То, что некоторые участники пикетирования были с масками на лицах, организаторы объяснили тем, что они опасаются политических репрессий.

Участники пикетирования отметили Радио Свобода, что власти не удастся всем закрыть рот, потому что – благодаря интернету – они способны мобилизоваться на серьезный протест. Поскольку, по их словам, нельзя безразлично наблюдать за необоснованными арестами в государстве.