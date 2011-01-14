Эксперт: запугиванием власть лишь порождает большую ненависть к себе

Председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ заявляет, что исключение Украины из числа «свободных стран» отвечает украинским реалиям.

Об этом он сказал в эфире ТВі, комментируя исключение Украины из состава «свободных стран» по результатам рейтинга авторитетной международной организации Freedom House, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Раньше были свободны, и никто из нас не ожидал, что к нему могут прийти с обысками или задержать. Имеем, к сожалению, политические преследования, преследования по политическому признаку. Таких дел уже достаточно много было в 2010 году и это продолжается сейчас», - считает правозащитник.

Е.ЗАХАРОВ также отметил, что действующий Президент Украины не идет на контакт с правозащитниками.

«Президент ЯНУКОВИЧ еще в начале апреля сказал, что собирается скоро встретиться с правозащитниками, но эта встреча не состоялась. Все наши обращения к нему были безрезультатны. К нему обращались с просьбой использовать право veto относительно закона «О защите персональных данных», вступившего в силу с 1 января, поскольку данный закон необходим, безусловно, но содержит такие «ляпы», которые фактически возводят его на нет. Но он все равно данный закон подписал», - подчеркнул Е.ЗАХАРОВ. Вместе с тем, председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека констатировал, что современная украинская власть просто не научена такому диалогу.

Е.ЗАХАРОВ также считает, что поведение действующего режима по отношению к обществу носит характер запугивания: «Сейчас идет экспансия государства в общество и навязывание определенных стереотипов поведения, действия, имеющие выразительный охлаждающий эффект, чтобы люди не протестовали, не добивались своего, чтобы они были покорными. Это - запугивание. Это порочная позиция. Вот таким запугиванием власть только порождает большую ненависть к себе и, к сожалению, этого не понимает».