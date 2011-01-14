Эксперт: запугиванием власть лишь порождает большую ненависть к себе
Почему Украина больше не "свободна"
Председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ заявляет, что исключение Украины из числа «свободных стран» отвечает украинским реалиям.
Об этом он сказал в эфире ТВі, комментируя исключение Украины из состава «свободных стран» по результатам рейтинга авторитетной международной организации Freedom House, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.
«Раньше были свободны, и никто из нас не ожидал, что к нему могут прийти с обысками или задержать. Имеем, к сожалению, политические преследования, преследования по политическому признаку. Таких дел уже достаточно много было в 2010 году и это продолжается сейчас», - считает правозащитник.
Е.ЗАХАРОВ также отметил, что действующий Президент Украины не идет на контакт с правозащитниками.
«Президент ЯНУКОВИЧ еще в начале апреля сказал, что собирается скоро встретиться с правозащитниками, но эта встреча не состоялась. Все наши обращения к нему были безрезультатны. К нему обращались с просьбой использовать право veto относительно закона «О защите персональных данных», вступившего в силу с 1 января, поскольку данный закон необходим, безусловно, но содержит такие «ляпы», которые фактически возводят его на нет. Но он все равно данный закон подписал», - подчеркнул Е.ЗАХАРОВ. Вместе с тем, председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека констатировал, что современная украинская власть просто не научена такому диалогу.
Е.ЗАХАРОВ также считает, что поведение действующего режима по отношению к обществу носит характер запугивания: «Сейчас идет экспансия государства в общество и навязывание определенных стереотипов поведения, действия, имеющие выразительный охлаждающий эффект, чтобы люди не протестовали, не добивались своего, чтобы они были покорными. Это - запугивание. Это порочная позиция. Вот таким запугиванием власть только порождает большую ненависть к себе и, к сожалению, этого не понимает».