Библиотека украинской литературы в Москве возобновила работу

Библиотека украинской литературы в Москве полностью возобновила работу в обычном режиме.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на директора этого Департамента Олега ВОЛОШИНА.

“Как и заверяло МИД Украины еще в конце декабря прошлого года, после завершения периода новогодних и рождественских праздников Библиотека украинской литературы города Москва продолжает работу в обычном режиме, возобновлена работа ее читальный и абонементного залов, проводятся плановые культурно-просветительские мероприятия”, - сказал О.ВОЛОШИН.

По его словам, по поручению министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО посол Украины в Российской Федерации Владимир ЕЛЬЧЕНКО поддерживает постоянный диалог с представителями российских государственных учреждений с целью урегулирования всех вопросов, связанных с обеспечением последующего беспрепятственного функционирования библиотеки как важного центра культурно-образовательной жизни двухсоттысячной украинской общины Москвы.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2010 года отдел борьбы с экстремизмом МВД РФ во время обыска изъял из Библиотеки украинской литературы в Москве более 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы. Работники милиции в электронном каталоге набрали слово «национализм», и изъяли все издания, в которых было выявлено это слово.

26 декабря директор библиотеки Наталия ШАРИНА сообщила, что после этого библиотека опечатана и закрыта. По ее словам, 24 декабря в библиотеке прошел второй обыск, в результате которого были изъяты жесткие диски с компьютеров, а также читательские билеты.