Украинская армия поищет в своих рядах «Универсального солдата»

В 2011 году по случаю 20-й годовщины Вооруженных силах Украины впервые будет проведен конкурс военно-профессионального мастерства “Универсальный солдат” среди военнослужащих, которые проходят службу по контракту.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины, цель конкурса - повышение престижа и популяризация военной службы по контракту в украинском обществе, воспитание у военнослужащих национального достоинства, духовности и культуры, формирование чувства патриотизма, верности воинским традициям украинского народа, военно-профессиональной, морально-психологической и физической готовности к защите Отчизны.

Военнослужащие будут состязаться в номинациях по военно-профессиональным, военно-спортивным, гуманитарным и культурно-художественным направлениям.

Проведение конкурса планируется в три этапа. Финальный этап состоится в сентябре.