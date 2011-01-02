Донецкая прописка в этом году стала билетом к власти: выходцы отсюда занимают места от Президента и Генерального прокурора до главы Национального банка и налоговой. Тем не менее, жители Донецкой области ставят «двойки» новой власти по результатам деятельности в 2010 году. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного в Донецке и области Аналитической службой Николая Гаврилова в конце 2010 года.

Эксперты говорят, что политическое разочарование в конце года докатилось и до Донецка, однако к гражданскому сопротивлению оно приведет не скоро, передает Радио "Свобода".

За первый год президентства Виктора Януковича новая команда успела закрепиться на всех уровнях власти и начать реформы. По опросу Аналитической службы Гаврилова, эти первые шаги правительства 27 процентов донетчан назвали неудовлетворительными. 34 процента респондентов считают, что правительство работало на «три». «Хорошо» поставили 23 процента. И только десятая часть респондентов считают действия команды Януковича-Азарова стоят пятерки.

Наиболее революционные настроения у молодой части населения и у предпринимателей. Половина недовольных респондентов считают, что нынешняя власть не выполняет свои обещания. Среди основных причин разочарования обозреватели называют «двойное лицо» новой власти. В Киеве, на государственном уровне, при арестах представителей оппозиции, и в родном власти Донецке, когда дело касается интересов простых людей, должностные лица проявляют разные стандарты. Так считает юрист Наталия Кашкевич, рассказавшая Радио Свобода о попытке привлечь к ответственности одного из судей.

«Здесь в Донецке, за явные нарушения, которые все понимают.., а прокуратура «не видит» оснований для проверки. Потому люди убедились – никому они не нужны с их проблемами и никто никого из системы наказывать не будет», – заметила она.

Возмущение донетчан растет, но пока этого недостаточно, чтобы привести к реальным последствиям для действующей власти.

«Этот контекст в известной мере может изменить электоральное лицо Донбасса и вырастить если не оппозицию, то людей, которые не проголосуют на выборах. Но говорить, что эти люди друг друга нашли и составляют какую-то большую силу, которая могла бы быть оппонентом Партии регионов, – вряд ли», – прокомментировал результаты исследования политолог Станислав Федорчук.

Иначе объясняет инертность Востока Украины директор Донецкого института социальных исследований и политического анализа Владимир Кипень.

«Нынешний режим, установленный уже при приходе власти донецкого клана, можно охарактеризовать в восприятии население как определенный страх, опаску, – говорит он. – Это наблюдается при определенном внутреннем сдерживании значительной части населения: как бы чего не вышло. Ведь донецкая власть пользуется славой власти, которая не останавливается перед использованием многообразных средств, в том числе далеко не всегда легитимных».

Представители Донецка со страхом смотрят на будущие реформы – трудовую, жилищную, пенсионную. А тем временем донецкая власть призывает «затянуть пояса».

В канун Нового года руководитель Донецкой областной государственной администрации Анатолий Близнюк заявил: «Если сказал «а», говори «б», «в» и всю азбуку до конца. И потому реформы, о которых мы говорим, они будут непопулярными. Решения по реформированию будут очень жесткими!»

В новом 2011 году Донецкая область должна стать пилотной, в частности, по введению пенсионной реформы и здравоохранения.