Азаров и Путин поздравили друг друга и народы
19:42, 31 декабря 2010Политика
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В ходе телефонного разговора
Премьер-министры Украины и России Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН поздравили друг друга и народы обоих стран с Новым годом.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, поздравлениями главы правительств обменялись сегодня в ходе телефонного разговора.
Во время разговора Н.АЗАРОВ и В.ПУТИН пожелали процветания и благосостояния дружественным народам Украины и России.
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