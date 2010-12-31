Азаров и Путин поздравили друг друга и народы

19:42, 31 декабря 2010
Политика
1197 0

В ходе телефонного разговора

Премьер-министры Украины и России Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН поздравили друг друга и народы обоих стран с Новым годом.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, поздравлениями главы правительств обменялись сегодня в ходе телефонного разговора.

Во время разговора Н.АЗАРОВ и В.ПУТИН пожелали процветания и благосостояния дружественным народам Украины и России.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter