Тимошенко вышла из ГПУ

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сегодня в Генеральной прокуратуре ее начали знакомить со всеми документами, которые касаются ее уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам после выхода из Генпрокуратуры. Допрос длился почти полтора часа, и после него Ю.ТИМОШЕНКО вышла из помещения прокуратуры со словами: «Теперь все нормально».

«Сегодня меня начали знакомить с уголовным делом относительно выплаты пенсий», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня ей предъявляли графики того, как быстро должны быть прочитаны документы дела. «Сегодня мне предлагали выразить свое мнение относительно того, как я могу и должна знакомиться с делом», - отметила лидер «Батьківщини».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня она получила доказательство, что все досудебное следствие было сфальсифицировано. «Не было необходимой экспертизы, не были проведены все необходимые следственные действия, проигнорированы были все возможности опросить свидетелей, не было сделано то, что они должны делать по закону», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также выразила убеждение, что на этапе проведения судебного заседания также будут сфальсифицированы его результаты.