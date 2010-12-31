Тимошенко выдвинули обвинение

Генпрокуратура закончила досудебное следствие по нецелевому использованию средств экс-премьером Юлией Тимошенко, полученных за продажу квот, сообщает Украинская правда.

Тимошенко предъявлено обвинение. Кроме того, ей переданы материалы дела для ознакомления.

"То, що происходило сегодня, ничего общего с правосудием не имеет, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. - За один день мне предъявили уточненные и расширенные обвинения, что я выплатила пенсии как бы то за счет экологических денег. Больше ничего. И сразу же после предъявления этого нового обвинения в новой трактовке, сразу же завершили досудебное следствие и уже сегодня передали мне дело на ознакомление", - рассказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что «они хотят без всяких оснований срочно передать дело в продажные суды, чтобы вынести приговор мне за то, что я выплатила людям пенсии, и после этого лишить меня права участвовать в любых выборах».