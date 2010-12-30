Тимошенко: я не знаю, чем закончится этот новогодний допрос

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что в новом году в Украине удастся преодолеть негативные тенденции в процессе создания государства при условии объединения гражданского общества.

Об этом сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я вспомнила старый фильм о бароне Мюнхгаузене. Помните, там такая цитата была: хотели праздновать, потом арестовывать, а потом решили объединить. У нас тоже именно так праздники проходят в оппозиции сегодня, но я не хочу говорить ни о каких уголовных делах сегодня. Хочу в канун Нового года собственно обратиться сейчас ко всем, всем, всем и поздравить всех с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством Христовым", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО сегодня перед очередным допросом в Главном управлении по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины.

По ее мнению, Новогодние праздники являются наиболее символическими в жизни каждого человека. "Новый год не просто так придумали. Придумали для того, чтобы подводить итоги и чтобы в уходящем году оставить все, что нам не нравится, а вперед идти с верой, с надеждой, с настроением, с вдохновением и делать лучшим все, что нас окружает", - считает лидер партии "Батькивщина".

"Какой бы трудной не выглядела сегодня жизнь, какие бы она вызовы нам сегодня не предлагала и даже как бы она нам не нравилось, а я убеждена, что многим людям сегодня все это не нравится. Я хочу, чтобы в Новый год мы шли только с верой, только со знанием того, что следующий год нам принесет только добрые, счастливые минуты. Я хочу так и пожелать, чтобы для ваших семей, детей, ваших любимых, ваших родителей, для всех-всех Новый год принес только удовольствие, только испытания, с которыми вы можете справиться, и только победы, а я, чтобы вы в этом были уверены, твердо с вами. Всегда была, есть и остаюсь", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькищина" не стала прогнозировать, как сегодня будет проходить ее очередной допрос в Генпрокуратуре. "Я не знаю, чем сегодня закончится этот новогодний допрос в Генеральной прокуратуре. Я не знаю, что они нового будут выдумывать и что они будут новое предъявлять, и даже не знаю, чем закончится сегодня этот допрос. Но я твердо знаю: наша с вами попытка построить независимое сильное государство как раз в тот год, когда нашему молодому государству исполняется 20 лет, нашей Независимости исполняется 20 лет, в этот юбилейный год мы должны покончить со всем плохим, что нам не нравится, и наконец построить наше общее жилище, нашу общую страну так, как хотите вы, а не так, как хотят очередные случайные люди у власти", - убеждена она.

"Пусть вам везет во всем, пусть вас Господь бережет! Пусть дает только светлые и надежные дороги. Я вас всех обнимаю, целую и желаю всего-всего самого лучшего", - пожелала Ю.ТИМОШЕНКО.